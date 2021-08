Zamieszki. Ekspert: "Ludzie widzą, że policja bardzo często jest ponad prawem"

W niedzielę w Lubinie doszło do protestów i zamieszek, zatrzymano 40 osób. To reakcja społeczeństwa na interwencję policji, w czasie której miał zginąć mężczyzna. Socjolog i kryminolog: "Ta reakcja to element buntu społecznego który zachodzi, gdy w społeczeństwie narasta poczucie beznadziejności"