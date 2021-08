Zawarła umowę przedwstępną i straciła dom. Teraz walczy o sprawiedliwość

Pani Jolanta marzyła o spokojnej emeryturze. Niestety, dziś nie ma gdzie się podziać i to mimo, że odziedziczyła po rodzicach duży dom pod miastem. Po podpisaniu umowy przedwstępnej kobieta wyjechała do dzieci do Anglii. Wtedy jej mieszkanie zostało zajęte przez Zbigniewa W. i zrujnowane.