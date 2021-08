Simon wyjechał na wakacje i narzeka, że przez tłumy będzie więcej zakażeń xD

– W takim tłumie jak na wakacjach trudno, by nie dochodziło do zakażeń. Turyści już trafiają do mojej kliniki. Już mamy pojedyncze osoby powracające z wakacji, które zaraziły się gdzieś nad morzem. Musimy zachować ostrożność, jeśli chcemy gładko przejść czwartą falę – dodał profesor Krzysztof Simon.