Kuchnia Czarnogóry - co polecamy i gdzie warto zjeść?

Kuchnia Czarnogóry to temat rzeka, mieszanka bałkańska i śródziemnomorska, pyszne grillowane cevapcici, plejskavice, burki ale i owoce morza. Kto próbował priganice wie, że te małe pączuszki z miodem i słonym serem to pyszna opcja na śniadanie. Do tego wina i rakija. Słowem raj dla smakoszy.