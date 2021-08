Lubin. Ojciec zmarłego 34-latka: Nie mam już do nikogo tutaj zaufania

- To jest kłamstwo, że syn później miał jeszcze jakikolwiek puls. Proszę rzecznika policji wojewódzkiej, by sprostował te informacje i przeprosił - mówi ojciec zmarłego 34-latka z Lubina, który "nie ma już do nikogo zaufania". Jest przekonany, że do śmierci syna doszło zaraz po interwencji policji.