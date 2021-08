W Polsce znajdziemy nie tylko pokłady węgla kamiennego ale także brunatnego. Czym różnią się od siebie te dwie formy węgla i co je łączy? W tym odcinku wybrałem się do Muzeum Ziemi PAN w Warszawie by wraz z doktorem Danielem Tyborowskim odpowiedzieć na pytanie jak powstał węgiel?