Australijczycy będą potrzebowali pozwolenia by opuścić kraj

Każdy kto chce wyjechać będzie musiał mieć "przekonujący powód że potrzebuje opuścić terytorium Australii". Australijscy emigranci, którzy wracają do kraju by zobaczyć się z rodziną, będą musieli przedstawić dokumenty m.in. umowę najmu i list od zagranicznego pracodawcy, by znów wyjechać.