Od 34 lat prowadzi sklep. Wyprowadzili mu się prawie wszyscy klienci

"Pan Piotr od 34 lat prowadzi sklep metalowy w centrum Krakowa i ma problemy, bo z okolicy wyprowadzili mu się już prawie wszyscy klienci. Sam też mógłby się wyprowadzić, ale do emerytury nie zostało mu wiele i warto, by co najmniej „dociągnął” do niej tam, gdzie otwierał biznes. Nie trzeba wiele."