Marian Banaś: "Wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba wywierał nacisk na kontrolerów"

Prezes NIK podczas posiedzenia sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej mówił o próbach wywierania wpływu na kontrolerów, co do zmiany ustaleń przez wiceprezesa tej instytucji Tadeusza Dziubę (w przeszłości posła PiS). Mówił również, że "będzie bronił niezależności NIK jak niepodległości".