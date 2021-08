USA zarządziło ewakuacje wszystkich swoich obywateli z Afganistanu, rozpoczęto też ewakuacje ambasady. Jest to reakcja na to że wciągu ostatniego tygodnia talibowie zdobyli aż 12 stolic prowincji w tym większość największych miast w kraju. Wszystko wskazuje na to że rząd w Kabulu wkrótce upadnie.