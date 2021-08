Sprawa śmierci Bartosza: do szpitala wiezie się karetką tylko żywego człowieka!

– Nie rozumiem, dlaczego wieźli ciało do szpitala. Karetka służy do transportu osób żyjących. Zasadą jest, że gdy zespół pogotowia na miejscu stwierdza zgon, dzwoni po prokuratora, a zwłoki do zakładu medycyny sądowej jadą specjalnym transportem – mówi prof. Andrzej Marszałek.