Szósty prezes w fabryce broni. To specjalistka od autobusów i radna PiS

Jeden z największych polskich zakładów zbrojeniowych ma szóstego prezesa od 2017 roku. Nowa szefowa zarabia ok. 40 tys. zł miesięcznie, jest radną PiS i do tej pory z uzbrojeniem miała niewiele do czynienia. "Nie zakładam, że to ja mam się zająć produkcją rakiet" - komentuje Elżbieta Śreniawska.