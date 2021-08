Rolnictwo. Warzywa i owoce w sklepach są o kilkaset procent droższe niż w skupie

Rolnicy skarżą się, że są przymuszani do sprzedawania pośrednikom swoich warzyw i owoców po kosztach ich produkcji, a czasami nawet poniżej ich. Tymczasem te same produkty rolne w sklepach kosztują później o kilkaset procent więcej. Kto drenuje nasze kieszenie i dlaczego nikt z tym nic do tej…