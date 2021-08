Banaś bierze się za Lasy Państwowe. Ale jakoś tak delikatnie...

NIK zbada wydatki Lasów Państwowych na rzecz fundacji "Dla Niepodległej". Trafiło do niej co najmniej 720 tys. zł. Fundacja planowała budowę kaplicy w Puszczy Niepołomickiej. Na razie zapłaciła za pomnik Jana Szyszki, który trafił do magazynu. Kontrola wewnętrzna LP oczywiście nic nie wykryła...