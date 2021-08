Roboodkurzacze Dreame z backdoorem do robienia zdjęć i nagrań użytkownikom

Roboodkurzacze Dreame mają zaszyty backdoor do łączenia ssh z chińskiej chmury oraz skrypty do robienia zdjęć, nagrań i wysyłania ich do chmury. W nagraniu także opis rootowania i odpięcia od chmury producenta przez alternatywny firmware Valetudo.