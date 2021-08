USA poszukują państw gotowych przyjąć do 80tyś uciekinierów z Afganistanu!

Szacuje się, że do 80tyś Afgańczyków może starać się o wizy USA w związku z współpracą z administracją okupacyjną. Do czasu rozpatrzenia ich wniosków USA chce by mieszkali poza USA. Trwają rozmowy z Albanią, Kosowem, Katarem a wcześniej prowadzono je z Kazachstanem, Tadżykistanem i Uzbekistanem.