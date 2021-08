Dlaczego Talibowie zajeli w 9 dni cały kraj? Jednorożec Bundeswehry ( ͡° ͜ʖ ͡°

Nic lepszego dziś nie zobaczycie. Komentarze Niemców pod filmem: Mamy kompletnie przej**ne. W ten sposób można również powstrzymać wroga, śmieje się on z siebie na śmierć. Wszystko bez przemocy. Zdejmuję mundur i odwołuję swoją przysięgę.... Co za hańba! Co więcej, rezygnuję jako rezerwista!