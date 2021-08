Śmierć Bartosza S. w Lubinie. Wersja ratowników: "Był siny i poturbowany"

Gdy ratownicy przyjechali do Bartosza S. z Lubina, ten od co najmniej kilku minut już nie żył. Był siny i poturbowany. Ratowniczka w rozmowie z Interwencją tłumaczy, że ratownicy nie podjęli reanimacji, bo takich działań nie wdrożyli wcześniej policjanci, a ciało zabrano do szpitala = karta zgonu.