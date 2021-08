Afgańska studentka: muszę spalić wszystko, co osiągnęłam przez 24 lata

Teraz muszę spalić wszystko, co osiągnęłam przez 24 lata mojego życia - opowiada studentka uniwersytetu w Kabulu po przejęciu władzy w Afganistanie przez talibów. Nagle okazało się m. in. że kierowcy nie wpuszczają kobiet do autobusów. Konserwatywny raj.