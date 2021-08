Co było dziś ćpane na Lewicy? cz.29

W Afganistanie jest lepiej niż w Polsce, bo Habibi pozwala na aborcje... Biedroń się nawrócił na wolny rynek, chociaż liberałowie nie mają serduszek (Lewacy mózgu), a tak wg. to MY możemy obrażać bo możemy, a WY nie bo to faszyzm... Srogie raki w dzisiejszym odcinku