Talibowie mówią o amnestii, zapraszają kobiety do rządu

Talibowie ogłosili amnestię w całym Afganistanie i zaapelowali do kobiet, by dołaczały do ich rządu - informuje AP. Teraz talibowie - jak pisze AP - starają się przedstawić się jako siłę bardziej umiarkowaną niż w latach 90-tych, co budzi jednak sceptycyzm wielu Afgańczyków.