Grecja nie chce przyjmować imigrantów z Afganistanu

"Chcemy jasno powiedzieć, że nie będziemy i nie możemy być bramą do Europy dla uchodźców i imigrantów, którzy mogą przybyć do UE" - oświadczył minister ds. migracji w greckim rządzie, Notis Mitarachi wzywając UE do wspólnej reakcji na kryzys spowodowany sytuacją w Afganistanie.