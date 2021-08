Niezaszczepionym wstęp wzbroniony do Carrefoura, Auchan, E.Leclerc i Ikei...

Od 16 sierpnia we Francji w wielu prefekturach do centrum handlowego nie można wejść bez przepustki zdrowotnej. Jeśli ktoś wybiera się na wakacje w rejony Bordeaux, to możesz nie mieć gdzie zrobić zakupów bez odpowiedniego świadectwa zaszczepienia lub negatywnego testu. W Polsce też może...