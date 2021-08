Oskarżenie o ustawkę na spotkaniu Mateusza Morawieckiego.

"Dla firmy Perkoz była to jedynie okazja do zaprezentowania najnowszej oferty maszyn z naszej firmy" - czytamy w oświadczeniu. To jej maszyny rolnicze stanowiły tło konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego w Brzydowie. Morawiecki chwalił sprzęt rolniczy. Jednak sprzęt nie był rolnika.