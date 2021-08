Nawet 7000 zł pensji i praca zdalna w krakowskim urzędzie. Wystarczy się zgłosić

Uważasz, że twoje umiejętności mogą przydać się w urzędzie? Mamy dobre wieści. By otrzymać atrakcyjną posadę wystarczy, że zgłosisz się do Zarządu Dróg Miasta Krakowa i o tym powiesz. Tak jak zrobił to radny miasta Krakowa będący twarzą ekipy Jacka Majchrowskiego.