Ciąg dalszy zmyśleń Piotra Tarczyńskiego, czyli OKO.press kopalnią bzdur

Na temat broni i przestępczości w USA. A to wszystko spod pióra amerykanisty bezmyślnie kopiującego główne media. Chcecie usłyszeć nieśmieszny dowcip? Misją OKO.press jest "sprawdzanie faktów” poprzez "sięganie do korzeni dziennikarstwa, czyli do prawdy" w celu "ochrony demokracji przed paraliżem".