Jak USA stworzyły Taliban

W 1979 roku, 6 miesięcy przed radziecką inwazją na Afganistan, USA zaczęło inwestować w Mudżahedinów. Potężna jak na tamte czasy kwota 500 milionów dolarów trafiła do islamskich ekstremistów, w tym do Osamy bin Ladena. Zaprosili ich delegacje do USA na wycieczkę gdzie zwiedzali NASA i górę Rushmore