Gazprom przed zimą osusza zamiast zapełniać gazem swoje magazyny w Niemczech

Gazprom, poza ograniczaniem przesyłu gazu do Europy poprzez magistrale eksportowe konsekwentnie opróżnia europejskie magazyny gazu będące pod jego kontrolą. To doprowadza do historycznie wysokich cen surowca na rynku europejskim i widma kryzysu gazowego w nadchodzącym sezonie grzewczym –...