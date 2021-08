Skandal,szok,oburzenie! Amfetamina dostępna na polskim rynku to w 20% amfetamina

Reszta to nie wiadomo co. To jest poważne zagrożenie zdrowotne dla tej światłej części naszego społeczeństwa która używa wyżej wymienionego środka by poprawić swoją motywację i kokcentrację aby być produktywnymi obywatelami. Co rząd PiSu zrobi by poprawić jakość naszych rodzimych narkotyków ?