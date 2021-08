Apple cenzuruje słowa, które klienci mogą wygrawerować na produktach w Azjii.

Słowa kluczowe filtrowane w Chinach to 政治 (polityka), 抵制 (opór), 民主潮 (fala demokracji) i 人权 (prawa człowieka). W przypadku grawerunków AirTag, które są ograniczone do czterech znaków, klienci nie mogą używać czterech cyfr 8964 – odnoszących się do protestów na placu Tiananmen 4 czerwca 1989 roku...