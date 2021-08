FDA dopuszcza bezwarunkowo do użycia szczepionkę Pfizera.

Federalna Agencja Żywności i Leków (FDA) dopuściła bezwarunkowo do użycia w grupie osób powyżej 16. roku życia szczepionkę na COVID-19 Pfizer/BioNTech. To pierwsza szczepionka, którą w USA dopuszczono do użycia w trybie regularnym, a nie awaryjnym. Co tam mówiliście o eksperymencie?