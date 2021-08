Nie widział ojca od 40 lat. Teraz musi go utrzymywać

45-letni pan Piotr od 40 lat nie widział swojego ojca. Mimo to mężczyzna musi płacić za jego pobyt w placówce opiekuńczej, bo Józef P. nie posiada wystarczających świadczeń. Pana Piotra na to nie stać. Mężczyzna popadł przez to w długi, które wynoszą już ponad 20 tys. złotych.