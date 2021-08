Czym jest Operacja „Śluza”? Litewski minister obrony o kryzysie na...

Alaksandr Łukaszenka chciał zdestabilizować Unię Europejską, ale wpadł we własną pułapkę i teraz to on ma problem – wynika ze słów Arvydasa Anušauskasa, litewskiego ministra obrony. – Kilka tysięcy migrantów – około 4-5 tysięcy osób – do tej pory błąka się po lasach zachodniej Białorusi....