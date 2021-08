Węglarczyk znowu odpalony na Twitterku, albo to po prostu hologram ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Jak macie coś do nielegalnych imigrantów, to jesteście "niepolskimi" trollami według Węglarczyka XD Pewnie ruskimi, bo jakimi by inaczej ( ͡° ͜ʖ ͡°) "99 proc. chamskich i nieludzkich komentarzy na temat imigrantów na granicy białoruskiej to płatne trolle, i te polskie, i te niepolskie."