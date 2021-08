Oficerowie, dziennikarze, wykładowcy. Kim są ewakuowani do Polski Afgańczycy

Znaczna część Afgańczyków ewakuowanych w ostatnich dniach z Afganistanu, którzy znaleźli się na polskich listach, to przedstawiciele elity z Kabulu i z Ghazni - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Ważne dla polskich władz było także to, by ewakuowani mogli zabrać ze sobą całe rodziny.