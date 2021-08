Wojna hybrydowa KGB. "To sukces reżimu w Mińsku"

Ze śledztw niezależnych dziennikarzy białoruskich i litewskich wynika, że migrant płaci od kilku do kilkunastu tys. dolarów za bilet lotniczy i za obiecywane "załatwienie dostawy" do kraju UE. Przeciętnie są to obywatele Iraku, najczęściej iraccy Kurdowie, ewentualnie Jazydzi lub z Afryki.