Wrocławska policja zamordowała kompletnie niewinnego człowieka

To NIE jest sprawa podobna do Stachowiaka, który był groźnym przestępcą i agresywnym narkomanem. W tym przypadku policjanci agresywnie wyprowadzili całkowicie niewinnego człowieka z jego własnego mieszkania, tylko dlatego, że nie chciał otworzyć drzwi rodzinie (do czego miał prawo). Mężczyzna zmarł.