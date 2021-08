Daj swoje włosy. Twoje włosy mogą pomóc innym.

Peruki z naturalnych włosów są refundowane przez NFZ do wysokości limitu – 250 zł, a ich cena jest wysoka. Dlatego od 10 lat pomagamy kobietom w trakcie chemioterapii wyglądać dobrze – w Programie Daj Włos! otrzymują one peruki bezpłatnie. Każdy może obciąć włosy w dobrym celu i przekazać je do...