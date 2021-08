W.Skworc wciąż pozostaje arcybiskupem pomimo ochrony pedofila i współpracy z SB

"Franciszek mówił niedawno, że czuje odrazę wobec kościelnej hipokryzji, ale on sam przymknął oko na wyczyny W. Skworca. Obrońca pedofila i agent SB wciąż kieruje archidiecezją. Nie razi to Watykanu, biskupów ani wiernych. Obecność Skworca to żywy symbol demoralizacji Kościoła."