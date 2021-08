Skąd wziąć prąd dla samochodów elektrycznych? Dla UE to duży problem, dla...

Nie tylko węgiel, ale i samochody spalinowe znalazły się na celowniku. Unijny program Fit For 55 ma doprowadzić ceny paliw do takiego poziomu, że ich użytkowanie stanie się nieopłacalne. Mamy być ekonomicznie zmuszani do przejścia na "elektryki". Jest tylko mały problem. Jak je wszystkie...