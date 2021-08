Właściciel Mango TV z 26 mln zł straty. Zamyka sklepy

W ub.r. zajmująca się głównie telesprzedażą spółka Studio Moderna Polska, do połowy ub.r. nadająca kanał Mango TV, zanotowała spadek przychodów o 10,5 proc. do 102,64 mln zł, a jej strata netto zmniejszyła się z 30,4 do 26,29 mln zł. Firma zamknęła 28 sklepów stacjonarnych i obniżyła...