539 migrantów dotarło do Włoch na pokładzie jednej łodzi ...

Włoska wyspa Lampedusa to nieustający cel migrantów z Afryki. W ciągu 7 miesięcy do wybrzeży Włoch dotarło już ich 30 tysięcy. Rząd próbował już negocjować z UE wysyłanie migrantów do portów w innych krajach [EN]