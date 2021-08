Technologiczni Giganci sprzątajcie elektrośmieci! – Prawo do naprawy

Koncerny iluzorycznie troszczą się o środowisko wmawiając konsumentom, że brak ładowarek to dla dobra wszystkich, a przyczyniają się do produkcji megaton elektrosmieci mając to tak naprawdę gdzieś. Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę, jak zawsze :) Ciekawe ile zarobili na ładowarkach :)