Zakatował 19-latka. Nie trafi do więzienia

19-letni Wiktor Kępa został zakatowany podczas imprezy ze znajomymi. Pojawił się na niej będący pod wpływem narkotyków i alkoholu Daniel K. Zaczepiał uczestników, aż w końcu rzucił się na Wiktora i go zabił. Mimo to nie trafi do więzienia, bo biegli uznali, że gdy zabijał, był niepoczytalny…