Jest zgoda przewodniczącego KRRiT na wpis do rejestru programu TVN24

Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski wysłał do operatorów telewizyjnych zgodę na wpis do rejestru programu TVN24 na koncesji Discovery Communications Benelux B.V. – głosi komunikat KRRiT. Oznacza to, że stacja TVN24 będzie nadawała programy także po 26 września.