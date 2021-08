Białoruski opozycjonista: Łukaszenko marzy o strzelaninie na granicy z Polską

– Władze w Mińsku chcą, by na granicy doszło do zamieszek, a optymalnie, żeby udało się sprowokować polską Straż Graniczną do otwarcia ognia. Celem Łukaszenki jest doprowadzenie do konfliktu granicznego z Polską - mówi opozycjonista, który do lata 2020 r. był wysokim rangą urzędnikiem Administracji