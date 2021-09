Talibowie zwabili homoseksualistę. Później pobili go i zgwałcili

Talibowie pobili i zgwałcili homoseksualnego mężczyznę. Wcześniej nakłonili go do tego, by się z nimi spotkał. Oferowali mu pomoc w ucieczce z Afganistanu. Zmusili też mężczyznę do podania im numeru telefonu ojca, aby mogli powiedzieć, że jego syn jest gejem.