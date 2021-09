F1. Ostatni sezon Raikkonena

Kimi Raikkonen ogłosił, że sezon 2021 jest jego ostatnim w stawce Formuły 1. -To jest to. To będzie mój ostatni sezon w Formule 1 - napisał Raikkonen. - To decyzja, którą podjąłem już minionej zimy. Nie była łatwa, ale po tym sezonie pora na nowe rzeczy.