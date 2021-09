Ojciec Bartka z Lubina ostro o policji. "Dla mnie to było zwykłe morderstwo"

"Dla mnie to było zwykłe morderstwo. Syn nieprzytomny, cucili go, siadali znowu na niego, charczał" - mówił na posiedzeniu sejmowej komisji Bogdan Sokołowski, ojciec Bartka z Lubina, który zginął w trakcie policyjnej interwencji. Jak opowiadał, wizyta policjantów w jego domu "to był napad bandycki".