Niemy protest uczniów podczas wizyty ministra Czarnka.

"Trzeba ustalić, dlaczego nie są w szkole" - powiedział Czarnek do towarzyszącego mu kuratora. Pytany, dlaczego chce wyciągać konsekwencje wobec protestujących uczniów powiedział, że "nie mówi o żadnych karach". "Nie po to wracamy do nauki stacjonarnej, żeby pierwszy dzień spędzać na wagarach."